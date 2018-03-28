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Избран новый глава Национального агентства Украины по противодействию коррупции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Избран новый глава Национального агентства Украины по противодействию коррупции 

RT на русском 50 минут назад
Новым главой Национального агентства Украины по противодействию коррупции стал Александр Мангул. Как отмечается, его избрали на заседании ведомства в среду, 28 марта.
«Я подписываю приказ о сложении полномочий главы НАПК. Содержание его состоит в том, чтобы считать меня таковой, что сложила полномочия главы НАПК в связи с окончанием срока пребывания на должности без прекращения полномочий члена НАПК», — цитирует «NewsOne» предыдущую главу агентства Наталью Корчак.
Ранее в Еврокомиссии назвали скромными результаты борьбы с коррупцией на Украине.
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