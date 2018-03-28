Избран новый глава Национального агентства Украины по противодействию коррупции 

Новым главой Национального агентства Украины по противодействию коррупции стал Александр Мангул. Как отмечается, его избрали на заседании ведомства в среду, 28 марта.
«Я подписываю приказ о сложении полномочий главы НАПК. Содержание его состоит в том, чтобы считать меня таковой, что сложила полномочия главы НАПК в связи с окончанием срока пребывания на должности без прекращения полномочий члена НАПК», — цитирует «NewsOne» предыдущую главу агентства Наталью Корчак.
Ранее в Еврокомиссии назвали скромными результаты борьбы с коррупцией на Украине.