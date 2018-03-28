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НАПК возглавил бывший подчиненный Порошенко Александр Мангул
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НАПК возглавил бывший подчиненный Порошенко Александр Мангул 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
За Александра Мангула проголосовали четыре из пяти членов НАПК, сам Мангул не голосовал.
В состав НАПК входят Александр Серегин, Александр Скопич, Станислав Патюк, Александр Мангул и Наталья Корчак. Последняя сложила с себя полномочия руководителя, но осталась членом Агентства.
На должность могли претендовать все, кроме Корчак, поскольку глава ведомства согласно действующему законодательству избирается только на один срок (2 года).
Александр Мангул родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Вырос в Мелитополе, и является сыном местного мэра 1990-1998 годов Анатолия Мангула.
С 2000-го по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Занимал должности от главного специалиста до директора департамента. В 2012 году нынешний президент Украины Петр Порошенко являлся министром экономического развития и торговли.
С 17 января 2018 года распоряжением Кабмина № 31-р Мангул был назначен членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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