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На Украине захотели арестовать капитана судна «Норд»
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На Украине захотели арестовать капитана судна «Норд» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Наша Газета Крым
Украинская прокуратура будет ходатайствовать об аресте на 60 дней капитана захваченного российского судна «Норд», сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.
Она добавила, что капитан будет присутствовать на заседании суда, передает РИА «Новости».
В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым. После этого в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создали оперативную группу для борьбы с украинским пиратством.
МИД России выразил надежду на то, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном «Норд», отметив, что пока попытки посетить экипаж не принесли результатов.
В Кремле заявили, что в этой ситуации Москва руководствуется нормами международного права и продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции.
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