На Украине избрали нового главу Нацагентства по противодействию коррупции

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости . Избран новый глава Национального агентства Украины по противодействию коррупции, им стал Александр Мангул.

Двухлетий срок полномочий предыдущего главы агентства Натальи Корчак истек 28 марта. По закону, главу агентства избирают один раз на два года из числа членов ведомства. Один человек не может занимать эту должность два срока подряд.

Создание НАПК было одним из требований международных кредиторов Украины, орган был создан в 2016 году, ее первой главой стала Корчак. Основная задача нового органа — превентивные меры по предотвращению коррупции в стране. Почти весь срок управления НАПК Корчак подвергалась критике со стороны правительства и отдельных политических сил, которые обвиняли ее в неэффективной работе. В частности, ее обвиняли в промедлении с запуском реестра электронного декларирования доходов чиновников, который первое время работал со сбоями.

Перед избранием нового главы НАПК Корчак заявила, что считает свою работу на занимаемой должности успешной, так как за этот период прошло институциональное становление нового органа. Она выразила надежду, что эта работа будет продолжена новым главой.

"Я могу утверждать, что два года моего пребывания на должности не прошли зря. Потому что орган есть, он не только создан, он еще и дееспособный. Таким образом мы состоялись как орган", — сказала Корчак.

В перечень успехов за время своей работы на должности Корчак отнесла налаживание государственного финансирования политических партий, запуск реестра электронного декларирования доходов чиновников, а также почти законченную подготовку к запуску реестра коррупционеров, который будет презентован в ближайшее время.