Украинский футбол отдают в надежные швейцарские руки 

На 6 апреля, Страстную пятницу, намечены отчетно-выборные сборы Украинской Премьер-лиги. Делегатам предстоит определить, кто будет возглавлять эту структуру ближайшие 4 года. Впрочем, особо ломать голову им не придется.
27 марта истек срок подачи заявок кандидатов на пост президента УПЛ, и соискатель оказался лишь один. Это 59-летний швейцарский юрист Томас Гримм. Он довольно давно, с 90-х годов прошлого века, подвизается на футбольной ниве. Трудился в структурах УЕФА и ФИФА, был задействован в маленьком, но симпатичном чемпионате Швейцарии.
Теперь, почти наверняка, Гримму предстоит попробовать вывести из унылого и безнадежного состояния футбол Украины. Местных кандидатов, которые дерзнули бы взяться за эту миссию, не нашлось.