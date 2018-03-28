Украинский футбол отдают в надежные швейцарские руки

На 6 апреля, Страстную пятницу, намечены отчетно-выборные сборы Украинской Премьер-лиги. Делегатам предстоит определить, кто будет возглавлять эту структуру ближайшие 4 года. Впрочем, особо ломать голову им не придется.

27 марта истек срок подачи заявок кандидатов на пост президента УПЛ, и соискатель оказался лишь один. Это 59-летний швейцарский юрист Томас Гримм . Он довольно давно, с 90-х годов прошлого века, подвизается на футбольной ниве. Трудился в структурах УЕФА и ФИФА, был задействован в маленьком, но симпатичном чемпионате Швейцарии