В Пентагоне раскрыли «истинную цель» России

«Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности», — заявил Мэттис.

«Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.