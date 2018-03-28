В Пентагоне раскрыли «истинную цель» России 

Слова Мэттиса передает Associated Press.
«Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО. Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности», — заявил Мэттис.
Ранее на встрече с главой Администрации Президента Украины Игорем Райниным посол США на Украине Мари Йованович поблагодарила Киев за солидарность с Вашингтоном.
«Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
США продолжают обвинять РФ в участии в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В то же время, никаких доказательств ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не приводят.