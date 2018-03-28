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В Пентагоне раскрыли «истинную цель» России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Пентагоне раскрыли «истинную цель» России 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
Слова Мэттиса передает Associated Press.
«Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО. Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности», — заявил Мэттис.
Ранее на встрече с главой Администрации Президента Украины Игорем Райниным посол США на Украине Мари Йованович поблагодарила Киев за солидарность с Вашингтоном.
«Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
США продолжают обвинять РФ в участии в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В то же время, никаких доказательств ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не приводят.
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