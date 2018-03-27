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Психолог поставил неутешительный диагноз Савченко
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Психолог поставил неутешительный диагноз Савченко 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Психолог Елена Рыхальская заявила о том, что у Надежды Савченко психические отклонения, которые не позволят ей создать здоровую ячейку общества.
Психолог Елена Рыхальская заявила о том, что у Надежды Савченко психические отклонения, которые не позволят ей создать здоровую ячейку общества.
Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко могла бы завести семью, если бы не состояние ее психики.
Об этом в эфире ObozTV заявила психолог Елена Рыхальская.
Психолог заявила, что Савченко, конечно же, необходимо обрести женское счастье, но с такими психическими выходными данными, которые внефракционный депутат Верховной Рады имеет на сегодняшний день, вряд ли ей удастся создать союз со здравомыслящим мужчиной.
По ее словам, такую модель поведения однозначно сказалась бы на семейных отношениях.
По словам психолога, Надежда Савченко будет вести себя в семье точно так же, как и в политике.
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