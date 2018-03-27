Беспредел в Черновцах: Борца с коррупцией избили, его машину сожгли

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

«Беспредел в Черновцах продолжается… В начале марта Валера был жестоко избит. И вот новая акция устрашения. Акцентирую внимание — Валеру именно пытаются запугать», — отметил он.

По словам Бочкалы, на другого представителя организации Николая Петиченко также было совершено нападение.

«Не исключаю и более глобальных причин произошедшего. Буковину пытаются дестабилизировать. В том числе и силы из вне. Наметилась и глобальная внутренняя разборка… Безопасность ниже плинтуса. По совершенным нападениям до сих пор обвинения никому не предъявлены. Никто даже не задержан! Хотя вроде и делается следствием немало. Назначена куча экспертиз. Вот только результата нет», — подчеркнул журналист.

Отметим, в апреле 2017 года во время заседания Комиссии НАТО-Украина глава Госдепа США Рекс Тиллерсон призвал Украину продолжать искоренение коррупции и реформу судебной системы. При этом он добавил, что «нет никакого смысла Украине бороться за ее „плоть“ на Донбассе, если она теряет свою „душу“ перед коррупцией».