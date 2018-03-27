Беспредел в Черновцах: Борца с коррупцией избили, его машину сожгли 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.
«Беспредел в Черновцах продолжается… В начале марта Валера был жестоко избит. И вот новая акция устрашения. Акцентирую внимание — Валеру именно пытаются запугать», — отметил он.
По словам Бочкалы, на другого представителя организации Николая Петиченко также было совершено нападение.
«Не исключаю и более глобальных причин произошедшего. Буковину пытаются дестабилизировать. В том числе и силы из вне. Наметилась и глобальная внутренняя разборка… Безопасность ниже плинтуса. По совершенным нападениям до сих пор обвинения никому не предъявлены. Никто даже не задержан! Хотя вроде и делается следствием немало. Назначена куча экспертиз. Вот только результата нет», — подчеркнул журналист.
Отметим, в апреле 2017 года во время заседания Комиссии НАТО-Украина глава Госдепа США Рекс Тиллерсон призвал Украину продолжать искоренение коррупции и реформу судебной системы. При этом он добавил, что «нет никакого смысла Украине бороться за ее „плоть“ на Донбассе, если она теряет свою „душу“ перед коррупцией».
В США и ЕС неднократно критиковали официальный Киев на недостаточные усилия в противодействии коррупции. Так, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард привела Украину в качестве примера страны, где коррупция приобрела масштабы повального бедствия. Накануне посол Великобритании Джудит Гоф заявила, что притоку инвестиций на Украину мешает коррупция и несовершенная судебная система. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем также сообщила, что на Украине очень высокий уровень коррупции.
По данным исследования Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Украина заняла первое место в списке самых коррумпированных стран Европы и Центральной Азии, причем страна наименее активна в преодолении коррупции. Президент Украины Петр Порошенко возлагает вину за коррупцию в стране на советское прошлое. При этом сам президент так и не распродал свои бизнес-активы, как обещал перед выборами.