СМИ Украины: антипутинский фронт

Переизбрание Путина президентом России прошло без потрясений. Разве что демонстрация лояльности в 77% немного удивила западных и немногочисленных независимых российских журналистов. «Порадовала» встреча переназначенного со своими бывшими оппонентами, а публичная дискуссия Алексея Навального Ксении Собчак показала, что расcчитывать на демократизацию России не стоит. Путина поздравили многие главы государств и правительств, международных организаций. И если Эммануель Макрон напомнил о международных проблемах, в которых «фактор России» заметен, то Дональд Трамп звонком в Кремль, похоже, хотел продемонстрировать собственную самостоятельность. При этом цивилизованный мир не признал результаты выборов в оккупированном Крыму . Впрочем говорить о медовом месяце в отношениях России и Запада не стоит, пишет УНИАН (24.03).

Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались, так как известно, что наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», — цитирует Порошенко телеканал «112» (26.03). По его словам, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина чувствует это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе, подчеркнул глава государства. «Поэтому как никогда важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг — увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций», — отметил президент.

То, что многие западные страны пошли на такой беспрецедентный демарш, означает, что антипутинский фронт сейчас уже реально формируется. Это означает, что подобное поведение больше никто реально терпеть не будет. Приняв решение выдворить российских шпионов, Украина стала в один ряд с западными партнерами, отмечает эксперт «Нового времени» (26.03). Что если бы это произошло в 2014 году? Думаю, если бы мы сразу разорвали дипломатические отношения со страной-агрессором, то ситуация была бы другой во многих измерениях. Включая западную поддержку наших дипломатических и военных усилий. Потому что когда мы с одной стороны говорим, что являемся жертвой агрессии, а с другой — оставляем российских шпионов у себя в стране, то подаем сигнал, который многих просто дезориентирует. Возможно, расплывчатость нашей позиции постепенно начинает исчезать.

После открытия движения по автомобильной части Крымского моста все те, кто таким образом попадают на территорию Крыма, должны фиксироваться украинскими властями. «К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым», — подчеркнул в комментарии «Обозревателю» (23.03) координатор акции блокады Крыма, бизнесмен Ленур Ислямов . Отвечая на вопрос, планирует ли Меджлис (запрещенная в России организация — прим. ред.), крымско-татарская община каким-то образом препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, он подчеркнул: «Меджлис использует исключительно ненасильственные методы борьбы». В то же время Ислямов заверил: «Я буду делать все для того, чтобы это движение остановить».

Между тем, оккупанты (имеется в виду российская сторона — прим. ред.) начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста, расположенных в Керченском проливе. Строители в оккупированном Крыму уже приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках, передает УНИАН (23.03).

Мир шокирован страшной трагедией в российском Кемерово , где в минувшее воскресенье днем во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» заживо сгорели около семи десятков человек, среди которых много детей. У школьников как раз начались весенние каникулы, и они смотрели мультик «Шерлок Гномс» в кинотеатре центра. Сигнализация почему-то не сработала, и посетители расположенных в «Зимней вишне» магазинов оказались в огненной ловушке. Пока тушили пожар, в ТЦ рухнула крыша, сообщают «Вести» (26.03). В Кемерове объявили трехдневный траур, скорбят по погибшим и в Украине — люди приносят цветы и игрушки к зданию российского посольства в Киеве. На большой мягкой собаке кто-то оставил такую надпись: «А я только сейчас понимаю, как надо любить, сочувствовать и прощать». Трагедия в Кемерово — тот случай, когда украинские пользователи соцсетей проявили сочувствие к соседям. Многие писали о том, что подобное может произойти и на Украине.