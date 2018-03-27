Прокуратура Украины потребует новых адвокатов для Януковича по делу о госизмене

КИЕВ, 26 марта. / ТАСС /. Сторона обвинения намерена обратиться в суд с требованием назначить новых защитников для экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене в связи с частым отсутствием нынешних адвокатов на заседаниях. Об этом в понедельник заявил прокурор Руслан Кравченко

"Они (адвокаты — прим. ТАСС) уже в который раз по своему усмотрению определяют — приходить им на заседание или нет. Это для них стало ненормальной нормой, поэтому мы снова будем обращаться в суд с просьбой назначить обвиняемому других адвокатов", — цитирует его агентство УНН.

В понедельник, накануне очередных судебных заседаний, защитники Януковича отправились в командировку в Германию . Как пояснил один из адвокатов Виталий Сердюк , они намерены просить Совет Европы о мониторинге судебного процесса над Виктором Януковичем для собственной защиты и защиты своих коллег от политического преследования.

21 марта Оболонский районный суд Киева обязал сторону защиты экс-президента Януковича обеспечить явку экс-премьера Украины Николая Азарова и других бывших высокопоставленных чиновников на судебные заседания 27-29 марта. Прокуратура Украины обвиняет Виктора Януковича в рамках этого дела по трем статьям уголовного кодекса: «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Ранее сторона обвинения заявляла, что для бывшего президента намерена требовать пожизненного заключения.

Это не первый случай смены защиты в деле по обвинению Януковича в госизмене. Так, в июле 2017 года экс-президент отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были «нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы», а итог суда «заранее определен». Он также отозвал из суда своих адвокатов. В течение полугода права Януковича в суде представляли четыре государственных защитника. Однако в 2018 году в защите экс-президента снова выступают Виталий Сердюк и представители адвокатского объединения «Авер Лекс».