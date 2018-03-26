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Климкин предложил ввести на Украине латиницу
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Климкин предложил ввести на Украине латиницу 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: EPA
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предлагает подискутировать на предмет возможного введения латиницы параллельно с кириллицей.
Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.
Он сообщил мировой общественности о том, что беседовал с журналистами, писателями и бывшими политиками из стран Центральной Европы о роли страны в Евросоюзе и ему понравилось предложение Щерека о том, что хорошо бы ввести на Украине наряду с кириллицей латиницу.
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