Климкин предложил ввести на Украине латиницу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предлагает подискутировать на предмет возможного введения латиницы параллельно с кириллицей.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.