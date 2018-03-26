Политолог рассказал, как Порошенко передал привет Авакову

«Это первый большой привет от Петра Алексеевича (Порошенко — ред.) к Арсену Борисовичу (Авакову — ред.) о том, что власть не безгранична и в любой момент можно провести зачистку парамилитарных объединений. И как только он потеряет кресло начальника МВД , то никакие „Национальные дружины“ его уже не защитят. То есть, это был недвусмысленный намек о том, что Авакову нужно поддержать президента на выборах и чтобы Нацполиция и Нацгвардия заняла „правильную“ позицию в день голосования при подсчете голосов. Тогда Авакову будет гарантировано дальнейшее развитие политпроектов типа Нацкорпуса», — предположил замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

А вот директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин отметил, что, согласно различным сигналам, экс-комбат «Азова», а ныне руководитель партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий дистанцировался от министра внутренних дел и вышел из-под его контроля. И ставку на него делают совершенно другие игроки. Обыски на заводе могут быть разборками внутри силовых структур.

Боевые крылья националистических структур, по его мнению, до поры не будут трогать — они достаточно удобны. Но рано или поздно, подметил Стоякин, эту проблему нужно будет решать. Так как монополия на силу должна быть у государства.

«Сейчас их существование объясняется тем, что у нас и государство не едино. А есть только разделение полномочий между двумя фракциями во власти, каждая из которых имеет влияние на какие-то свои вооруженные силы. Кочующие политические радикалы — это небольшая гиря, переставляя которую между чашечками весов, можно уравновешивать фракции между собой. И как только такая расстановка над силовыми структурами будет преодолена, то необходимость в политико-силовом сопровождении со стороны радикалов исчезнет и их начнут зачищать», — прогнозирует политолог.

23 марта представители Национальной полиции зашли с обыском на территорию киевского завода «Атек», где располагается база националистического полка Национальной гвардии «Азов» и партии «Национальный корпус».