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Депутаты Рады оказались «прогульщиками»
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Более полусотни депутатов Рады прогуляли 90% голосований 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более полусотни народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной раде, сообщается на сайте Комитета избирателей Украины (КИУ).
В марте в украинском парламенте прошло 399 голосований. При этом 51 нардеп по неизвестным причинам пропустили большую часть из них. Как отмечает КИУ, "прогулы" парламентариев нельзя списать на командировки или болезни: все они находились в здании Рады.
Пятеро депутатов не проголосовали ни разу. Среди проигнорировавших свои обязательства оказались Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, заявивший о сложении полномочий Вячеслав Константиновский, а также Александр Онищенко и Сергей Клюев, которые покинули страну из-за возбужденных уголовных дел.
По данным КИУ, значительная часть народных избранников недобросовестно выполняла свои функции. Так, члены "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин, Денис Омельянович и Михаил Добкин в марте проголосовали один, три и восемь раз соответственно. Внефракционный депутат Константин Жеваго принял участие в шести голосованиях из 399, а Надежда Савченко — в восьми.
Лишь двое из 450 украинских парламентариев проявили депутатскую активность. Члены "Блока Петра Порошенко" Виктор Пинзеник и Иван Спорыш не пропустили ни одного голосования.
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