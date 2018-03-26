Депутаты Рады оказались «прогульщиками»

Более полусотни депутатов Рады прогуляли 90% голосований

Более полусотни народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной раде , сообщается на сайте Комитета избирателей Украины (КИУ).

В марте в украинском парламенте прошло 399 голосований. При этом 51 нардеп по неизвестным причинам пропустили большую часть из них. Как отмечает КИУ, "прогулы" парламентариев нельзя списать на командировки или болезни: все они находились в здании Рады.