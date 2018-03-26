Крепкая липкая рука: Порошенко наносит ответный удар

«Мы видим, что чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем большая активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины , а сердце — это наша древняя столица, красавец Киев», — не жалел красок и пафоса президент Украины.

Иными словами, отныне борьба идёт не только на Восточном фронте: главная битва — это сражение с «врагом внутренним», свившим гнездо прямо в столице Украины.

Для любой не декоративной оппозиции данный оборот дел не сулит ничего хорошего. По сути, Порошенко утверждает, что каждый гражданин, выступающий против действующего режима, является изменником и московским шпионом — от Савченко до Саакашвили по горизонтали и от Коломойского до Медведчука по вертикали.

«Они готовили, как они это называли «теорию управляемого хаоса» — государственный переворот на Украине в интересах России », — подчеркнул Порошенко в своём выступлении.

Порошенко переходит в наступление по всем фронтам. Начиная с закона о реинтеграции Донбасса с диктаторскими полномочиями главнокомандующего и демонстративного размещение воинского контингента в неформальной столице закарпатских венгров городе Берегово до срежиссированной истерии вокруг «заговора Рубана-Савченко» и профилактического обыска на базе «Азова». Пока оппозиционная пресса говорит, будто Пётр Алексеевич теряет нити управления государством, его реальные дела свидетельствуют о том, что он старается сконцентрировать в своих руках действенную власть.

Более того, для стабилизации этой власти коллективный Запад готов предложить Порошенко значительные финансовые ресурсы. В новом бюджете США на поддержку Украины выделяется более $620 млн, из них $200 млн пойдут по линии Пентагона (на 50 млн долларов больше, чем в 2017 году). В американском бюджете также заложены средства на «борьбу с влиянием России» в размере 250 миллионов долларов, так что отечественным грантоедам тоже изрядно перепадёт.

Запад принял вызов Росиии, отступать не собирается и украинский плацдарм имеет для него стратегическое значение.

Накануне решающей битвы устраивать неразбериху на захваченном плацдарме было бы верхом легкомыслия: как говорится, коней на переправе не меняют. Напротив, установление единоначалия подразумевает поощрительное молчание Запада при высылке Саакашвили, довольно спокойную реакцию на дрессировку «еврооптимистов», благожелательный нейтралитет при укрощении не только пророссийских граждан, но и националистически настроенных «патриотов» (если они не воюют на Донбассе, а попусту буянят в столице).

Опора на западные ресурсы (а выделенных денег — с учётом колоссального падения уровня потребления внутри страны — худо-бедно хватит до выборов), дает Порошенко возможность даже сделать некоторые шаги навстречу обнищавшим согражданам.

Выступая в Луцке на представлении нового губернатора, Порошенко заявил о скором повышении зарплат: «В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3700 гривен, а 4000 гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 000 гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами».

Можно ожидать дальнейших символических жестов, призванных проиллюстрировать тезис о «возрождающейся экономике» и «верности европейского пути развития». В условиях информационной цензуры у этих фантазий найдётся достаточно потребителей и просевший рейтинг господина Порошенко можно попытаться до начала предвыборной кампании постепенно выправить. А нет — так организовать очередную провокацию или придумать ещё что-нибудь. Согласно опубликованным результатам мартовского опроса социологической группы «Рейтинг», после массового разочарования в результатах Майдана 28% респондентов заявляют, что стране необходим диктатор. Противоречия внутри правящей в Киеве клики, конечно же, имеются, но они не настолько существенны, чтобы враждующие стороны позабыли простую истину: в случае их совместного проигрыша они скопом окажутся на общей скамье подсудимых.