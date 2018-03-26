Актуальное украинское искусство самодоноса

Не исключено, что украинские актеры, которые играют в снимающихся для России фильмах и сериалах, окажутся следующими в своего рода черном списке артистов-предателей, над созданием которого сейчас самозабвенно трудятся депутаты Верховной Рады

Такое предположение я рискую делать исходя из абсурдной и даже где-то шизофренической логики действий властей «страны 404»*. В начале марта, напомню, на рассмотрение парламента поступил пакет законопроектов — №8085, №8086 и №8087, регулирующих профессиональную деятельность украинских артистов. Первый из указанных документов — «Об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины » — одним только названием дает понять: всё, творческие гулянки заканчиваются, на дворе суровые военные будни.

«Гражданин Украины «обязан в соответствии с требованиями, установленными Службой безопасности Украины , сообщить Службе безопасности Украины о намерении принять участие в зрелищном мероприятии на территории государства-агрессора не позднее, чем за 10 дней до соответствующего мероприятия», — гласит один из основных пунктов законопроекта за номером 8085.

За недоносительство будут бить гривной: размер штрафа составит от 50 до 100 минимальных зарплат (аналог российского МРОТ). Или примерно 400-800 тысяч рублей на наши деньги. Всех гастролеров занесут в «черный список», он же — публичный реестр украинского Гостелерадио. Их афиши на территории Украины и транслирующиеся в местном телеэфире клипы и рекламные ролики станут сопровождаться обязательной пометкой о том, что артист выступает в «стране-агрессоре».

Следующие по порядку проекты законов вносят соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Украины. В частности, там прописано, что организатор выступления должен в 10-дневный срок перечислить на нужды украинского Минобороны 20 процентов от полученного гастрольного сбора. Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко , который и подкинул идею соответствующей законодательный инициативы, заявил, что пакет нормативных актов может быть принят уже в июле.

Работающие в России звезды-граждане Украины всерьез растеряны. Дело в том, что на местном рынке шоу-бизнеса им попросту тесно. А заработки при этом значительно ниже. И куда бедному крестьянину податься?

Но вернемся к украинским актерам и производителям телевизионного контента для российских телеканалов. Опубликованное в середине марта исследование компании KVG Research показывает, что по итогам 2017 года крупнейшим поставщиком фильмов и телесериалов для нашего ТВ стала компания Star Media. Основанная украинско-российским продюсером Владиславом Ряшиным , она производит продукцию для многих отечественных каналов, включая Первый и Пятый, «Россию 1», ТВ-Центр, НТВ и «Домашний». Всего в минувшем году у компании в работе было 84 проекта. На втором месте по объемам производства — чисто украинская команда Film.ua, которая выпустила для российского телевидения 35 сериалов в 2017 году и 32 — в 2016-м.

«Гречанка», «Избранница», три сезона «Нюхача», «Нити судьбы», «Чужая жизнь», «Майор и магия», «Женский доктор», «Дежурный врач», «Подкидыши», «Женить нельзя помиловать» — вот навскидку лишь малая толика того, что поставляет для нашего эфира кино— и телепроизводители с Украины. А ведь в этом задействованы десятки профессиональных украинских актеров и режиссеров, не говоря уже про операторов, осветителей, костюмеров, гримеров и других специалистах! Представляете теперь, какой простор для деятельности открывается перед СБУ, Верховной Радой, украинским правительством и лично президентом Петром Порошенко

Просто поле непаханое, где вместо диалога на уровне двух культур так легко взращивать и получать богатый урожай ядовитых колосьев небратской нелюбви.

* — так нередко называют Украину в русскоязычной блогосфере по аналогии с распространенной «ошибкой 404». Всплывающая порой при работе с интернетом надпись Error 404 означает, что используемая ссылка ведет на несуществующую веб-страницу или ресурс.

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