Актуальное украинское искусство самодоноса 

Не исключено, что украинские актеры, которые играют в снимающихся для России фильмах и сериалах, окажутся следующими в своего рода черном списке артистов-предателей, над созданием которого сейчас самозабвенно трудятся депутаты Верховной Рады.
Такое предположение я рискую делать исходя из абсурдной и даже где-то шизофренической логики действий властей «страны 404»*. В начале марта, напомню, на рассмотрение парламента поступил пакет законопроектов — №8085, №8086 и №8087, регулирующих профессиональную деятельность украинских артистов. Первый из указанных документов — «Об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины» — одним только названием дает понять: всё, творческие гулянки заканчиваются, на дворе суровые военные будни.
«Гражданин Украины «обязан в соответствии с требованиями, установленными Службой безопасности Украины, сообщить Службе безопасности Украины о намерении принять участие в зрелищном мероприятии на территории государства-агрессора не позднее, чем за 10 дней до соответствующего мероприятия», — гласит один из основных пунктов законопроекта за номером 8085.
Иными словами, собралась, допустим, Вера Брежнева, или Светлана Лобода, или Ани Лорак, или Иван Дорн, или вообще кто угодно из тамошних звезд выступить в «стране-агрессоре» — читай, России — изволь сначала подать на себя же донос в СБУ. Гастролировать же на «временно оккупированных территориях» — в Крыму, Донецкой и Луганской республиках — вообще запрещено.
За недоносительство будут бить гривной: размер штрафа составит от 50 до 100 минимальных зарплат (аналог российского МРОТ). Или примерно 400-800 тысяч рублей на наши деньги. Всех гастролеров занесут в «черный список», он же — публичный реестр украинского Гостелерадио. Их афиши на территории Украины и транслирующиеся в местном телеэфире клипы и рекламные ролики станут сопровождаться обязательной пометкой о том, что артист выступает в «стране-агрессоре».
Следующие по порядку проекты законов вносят соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Украины. В частности, там прописано, что организатор выступления должен в 10-дневный срок перечислить на нужды украинского Минобороны 20 процентов от полученного гастрольного сбора. Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко, который и подкинул идею соответствующей законодательный инициативы, заявил, что пакет нормативных актов может быть принят уже в июле.
Работающие в России звезды-граждане Украины всерьез растеряны. Дело в том, что на местном рынке шоу-бизнеса им попросту тесно. А заработки при этом значительно ниже. И куда бедному крестьянину податься?
Но вернемся к украинским актерам и производителям телевизионного контента для российских телеканалов. Опубликованное в середине марта исследование компании KVG Research показывает, что по итогам 2017 года крупнейшим поставщиком фильмов и телесериалов для нашего ТВ стала компания Star Media. Основанная украинско-российским продюсером Владиславом Ряшиным, она производит продукцию для многих отечественных каналов, включая Первый и Пятый, «Россию 1», ТВ-Центр, НТВ и «Домашний». Всего в минувшем году у компании в работе было 84 проекта. На втором месте по объемам производства — чисто украинская команда Film.ua, которая выпустила для российского телевидения 35 сериалов в 2017 году и 32 — в 2016-м.
«Гречанка», «Избранница», три сезона «Нюхача», «Нити судьбы», «Чужая жизнь», «Майор и магия», «Женский доктор», «Дежурный врач», «Подкидыши», «Женить нельзя помиловать» — вот навскидку лишь малая толика того, что поставляет для нашего эфира кино— и телепроизводители с Украины. А ведь в этом задействованы десятки профессиональных украинских актеров и режиссеров, не говоря уже про операторов, осветителей, костюмеров, гримеров и других специалистах! Представляете теперь, какой простор для деятельности открывается перед СБУ, Верховной Радой, украинским правительством и лично президентом Петром Порошенко?
Просто поле непаханое, где вместо диалога на уровне двух культур так легко взращивать и получать богатый урожай ядовитых колосьев небратской нелюбви.
* — так нередко называют Украину в русскоязычной блогосфере по аналогии с распространенной «ошибкой 404». Всплывающая порой при работе с интернетом надпись Error 404 означает, что используемая ссылка ведет на несуществующую веб-страницу или ресурс.
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