«Каждый день — как бой»

Der Tagesspiegel: Господин Кличко , почти четыре года вы занимаете пост мэра Киева. Что было для вас самым серьезным вызовом? Виталий Кличко: Для меня самым серьезным вызовом было доказать, что боксер может добиться успеха и в коммунальном управлении. Ожидания от моей работы были очень высоки. — Вот уже четыре года на Украина идет война. Насколько это определяет повседневную жизнь людей, в том числе и в Киеве? — Каждый украинец мечтает о мире и безопасности. Это самое большое желание каждого человека в Киеве и по всей стране. — Однако с 2014 года невозможно говорить об Украине, не упоминая также Россию и объявленные против нее санкции из-за ее вторжения на Украину… — Сначала я хотел бы поблагодарить за поддержку украинцев. Эта поддержка касается не только нашей страны, но и наших ценностей, нашего будущего. Мы четко определили, что хотим построить современную, демократическую, европейскую страну. Это наша самая большая цель. В будущем мы видим себя частью европейской семьи. — В Германии несколько премьер-министров и депутатов бундестага высказались за отмену санкций против России. Что вы об этом скажете? — Санкции можно сократить в том случае, если Россия остановит свою агрессивную политику и перестанет нарушать права человека, международные договоренности, такие как Будапештский меморандум, а также территориальную целостность Украины. Только тогда можно будет говорить об отмене этих санкций. К сожалению, пока мы не получили от России никаких положительных сигналов. Санкции представляют собой важнейшее средство борьбы против агрессивной российской политики, и они действуют. Пока Россия не изменит свою политику, санкции следует скорее усилить. — Даже те, кто с большим интересом и участием следит за развитием событий на Украине, озабочены малыми успехами в борьбе с коррупцией. В чем здесь причина? — Мы хотим изменить всю коррумпированную систему, которая досталась нам в наследство. Но сама эта система, конечно, не хочет меняться. Вовлеченные в нее люди пытаются защитить себя и саму систему. Так что добиться здесь изменений не так просто. Я по собственному опыту знаю, что лучшие средства против этой системы — это прозрачность и открытость. Мы добились значительного прогресса с электронными декларациями о доходах и имуществе, а также о публичных торгах. Но все равно коррупция еще существует, хотя уже не в столь большом объеме. К сожалению, пока мы не можем сказать, что мы ее уничтожили. Для этого еще рано. В этой области у нас еще много проблем, которые мы должны решить в короткие сроки, например, создать антикоррупционный суд. — Именно по этому вопросу Украина спорит сейчас с Европейским союзом и с Международным валютным фондом , которые считают, что представленный законопроект пока не гарантирует независимость этого суда. — Мы ожидаем от парламента, что он справится с этим заданием и скоро создаст такой суд. Люди хотят не войны между ведомствами, борющимися с коррупцией, а войны с самой коррупцией. Здесь нам предстоит еще многое сделать. — Однако, очевидно, и внутри украинского руководства не все хотят сделать этот антикоррупционный суд таким независимым, как рекомендуют западные организации. — Нам вообще не надо создавать ничего нового. Просто надо взять лучшие западные образцы, что касается прозрачного ведения дел, и применить их на Украине. — Международный валютный фонд приостановил выплату очередных траншей Украине, пока страна не осуществит важные реформы, особенно в области борьбы с коррупцией. ЕС тоже напоминает о проведении важных реформ. Не боитесь ли вы, что Украина потеряет международную поддержку? — Мы рассматриваем это как давление, чтобы мы как можно скорее решили стоящие перед нами задачи. — То есть, с вашей точки зрения, давление со стороны ЕС и других международных организаций важно? — Я очень положительно отношусь к этому. Такое давление хорошо для Украины, но, конечно, не для тех, кто не желает этих реформ. — Здесь, в Германии, создается ли у вас впечатление, что немцы достаточно знают об Украине? — Я использую любую возможность, чтобы представить мою страну. Мне важно объяснить, где мы находимся и куда мы хотим идти. Украина — это одна из крупнейших стран Европы, располагающая огромным потенциалом. Все наши соседние страны рассматривают Украину как политически и экономически стабильную страну. И напротив — нестабильность в нашей стране была бы опасна для всего региона. Поэтому наше самое важное задание состоит в том, чтобы добиваться экономических и политических успехов. Потом они будут оказывать влияние на весь регион. — Какого рода поддержку вы хотели бы получать от Германии? — Нам нужна прежде всего моральная и политическая поддержка, но также помощь в области технологий и ноу-хау и, конечно, финансовая поддержка. — Когда представителей немецкой экономики спрашивают о том, хотят ли они инвестировать на Украине, то они отвечают, что, с их точки зрения, это очень сложно, и называют такие проблемы, как коррупция. Что вы отвечаете этим предпринимателям? — Они правы. Наши законы слишком сложны, есть и человеческий фактор… От инвестиций зависит и мое выживание как политика. Каждый инвестор приносит с собой не только деньги, он приносит также рабочие места и платит налоги в нашу городскую казну. Поэтому я предлагаю себя каждому инвестору в качестве личного телохранителя для его инвестиций и проектов. В прошлом году Киев получил 60% всех инвестиций на Украине. Меня это очень радует. — Крупный экономический проект, который сейчас планируется также с немецкой поддержкой, — это газопровод «Северный поток — 2». Какие последствия этот проект может иметь для вашей страны? — С моей точки зрения, «Северный поток — 2» — не в интересах Европейского союза, он укрепляет в первую очередь Россию. Украине этот проект очень бы навредил. Для России речь идет о том, чтобы больше не использовать трубопроводы, которые идут через Украину. Это не экономическое, а политическое решение. «Северный поток — 2» принесет России гораздо больше политических, чем финансовых преимуществ.

— Более четырех лет тому назад вы были одной из ведущих фигур на Майдане. Что осталось в украинском обществе от тех настроений прорыва? — В отличие от прежнего времени, сегодня правительство должно помнить, что очень многое зависит от мнения людей. Каждый, кто обманывает людей и настраивает общество против себя, как прежний украинский президент Виктор Янукович , так же плохо кончит. Люди вышли на улицы и заявили: мы достаточно слушали ложь, мы хотим строить современную страну. — Но после Майдана многие люди были разочарованы в своих надеждах. Что вы скажете тем, кто считает, что за последние четыре года слишком мало сделано? — Россия старается сделать все, чтобы Украина не добилась успеха и люди остались бы недовольными. То, что происходит в Донецке Луганске , — это для нас, конечно, большой удар. Не в последнюю очередь поэтому нашей экономике не хватает 10%. Это очень болезненно для нашей страны. Но все равно наша экономика ориентируется на стандарты ЕС. Мы — в процессе нелегких перемен, а Россия как агрессор выступает против Украины. И все же мы продолжаем развиваться. В прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста экономики. Вот лучший ответ. Конечно, все ожидают более быстрых результатов. Но есть много факторов, тормозящих процесс реформ. Моя задача — в том, чтобы как можно скорее осуществить те реформы, которые конкретно что-то изменят в жизни людей. Киев — пример того, что люди действительно могут видеть такие изменения: новые дороги, новые детские сады, новые школы, санация зданий, новые парки, новые рабочие места, самая высокая заработная плата и хорошие социальные выплаты. Конечно, Киев — это остров благосостояния по сравнению с другими регионами. Но мы хотим наш положительный опыт нести и в другие регионы.

— В будущем году на Украине будут выбирать нового президента и парламент. Что более вероятно: что вы будете баллотироваться на более высокий пост или что вы вернетесь в бокс?

(На заднем плане Кличко уже некоторое время ожидает европейский депутат от ХДС Эльмар Брок (Elmar Brok). Оба только что сидели вместе на подиуме дискуссии между Обществом по международному сотрудничеству и газетой «Тагесшпигель». Теперь Брок вмешивается в разговор: «Это злой вопрос». Кличко смеется и все же отвечает).

— В боксе мне больше нечего доказывать, я уже всего добился. Моей важнейшей цели достичь гораздо труднее, чем стать чемпионом мира в тяжелом весе: бороться против коррупции, против вызовов, против агрессии России и добиваться изменений для моей страны и моего города. Как у боксера у меня раньше было в год три-четыре боя. Теперь я сражаюсь 365 раз в году — каждый день как бой. И при этом значение имеют такие же факторы, как в боксе (теперь Кличко после каждого перечисленного пункта ударяет кулаком по столу): воля, сила характера, надо поставить себе цель и потом добиваться ее. Ведь и в боксе не все зависит от одного тебя, многое зависит и от твоей команды, от тех, кто рядом и разделяет твои ценности. Я твердо убежден: мы справимся. Потому что мы верим в себя, в наш город и в нашу страну. Мы боремся за это. И я знаю лучше, чем кто-либо другой: без борьбы нет победы. Вот почему мы продолжаем бороться за Украину.

— То есть вы не исключаете, что когда-нибудь будете баллотироваться на более высокий пост, например, на пост президента? — Когда-нибудь? Этого я не исключаю. Но пока я должен быть успешным в Киеве и довести до конца то, что я пообещал людям.