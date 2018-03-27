Ещё
На Украине Кубань сочли своей территорией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украинский депутат нашел «политическую» выгоду от Крымского моста 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань», заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — приводит слова Омеляна агентство УНН.
>> На Украине обнародовали детали плана блокады Крымского моста
Омелян также заявил, что Украина несет убытки от строительства Крымского моста, которые исчисляются десятками миллионов гривен.
«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — сказал он.
Автомобильная часть Крымского моста будет открыта для движения транспорта в мае 2018 года.
 Ещё 56 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй188
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным232
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ85
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение