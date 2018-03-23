Савченко обвинила Генпрокуратуру Украины в подделке доказательств

Ранее в пятницу Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Савченко меры пресечения. Генпрокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца без альтернативы внесения залога.

"Даже на видеопленках, несмотря на то, что Луценко (генпрокурор — ред.) там много чего вырезал, что вело как раз к правде, вы никогда этого не услышите", — сказала Савченко на заседании суда в Киеве в пятницу, который рассматривает ходатайство о ее аресте.

При этом адвокат Савченко Виктор Чевгуз заявил, что агенты спецслужб, которые запечатлены на видео во время разговоров с Савченко, «задают ей провокационные вопросы», чтобы специально спровоцировать политика. Также адвокат потребовал от следствия предоставить документы, подтверждающие, что слежка за Савченко была санкционирована судом. В противном случае, по его словам, данные доказательства ничтожны и являются основанием для постановления оправдательного приговора при рассмотрении дела по существу.

По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.