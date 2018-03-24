Кличко задумался об участии в выборах президента Украины 

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил участие в президентских выборах на Украине в 2019 году, сообщает информагентстов "Укринформ".
Однако градоначальник отметил, что сначала ему необходимо выполнить обещания, данные им жителям Киева.
"Я думаю (об участии на выборах — прим. ред.). Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", сказал мэр киевской столицы.
По словам Кличко, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.
"У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — добавил градоначальник.
Плановые выборы президента Украины должны пройти 2019 года.