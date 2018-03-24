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В Раде назвали условие для вступления Украины в НАТО
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В Раде рассказали, что необходимо Украине для вступления в НАТО 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украина сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию, заявил внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак в интервью NewsOne.
"Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения, когда понятно, как принимаются эти государственные решения через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами. Для них это процедура принятия политического решения, которое является основой демократии", — отметил Чумак.
Помимо этого, депутат выразил мнение, что между Украиной и НАТО необходимо установить новые стандарты отношений, которые будут заключаться не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической.
Ранее о стремлении Киева вступить в Североатлантический альянс в ближайшие десять лет заявлял президент Украины Петр Порошенко.
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