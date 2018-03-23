Суд определил судьбу Савченко

Савченко пробудет под стражей до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Суд счел недостаточными доказательства, представленные прокуратурой , по обвинению в подготовке государственного переворота, которая также вменялась в вину депутату.

Ряд изданий сначала сообщили о том, что Савченко освобождена в зале суда за недостаточностью улик.