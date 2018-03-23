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Суд определил судьбу Савченко
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Суд определил судьбу Савченко 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Шевченковский районный суд Киева арестовал депутата Верховной рады Надежду Савченко на два месяца по обвинению в подготовке теракта, удовлетворив ходатайство генпрокуратуры Украины, передает ТАСС.
Савченко пробудет под стражей до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
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Суд счел недостаточными доказательства, представленные прокуратурой, по обвинению в подготовке государственного переворота, которая также вменялась в вину депутату.
Ряд изданий сначала сообщили о том, что Савченко освобождена в зале суда за недостаточностью улик.
«Адвокат Савченко: Это какой-то фарс. Одним предложением судья говорит "освободить в зале суда", другим — "арестовать". Звучит не очень», — говорится в Twitter-аккаунте издания «Шарий.net».
 Ещё 9 источников 
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