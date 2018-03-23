Был бы человек, а граната у него в кармане всегда найдется

Буквально параллельно с раскрытием антигосударственного заговора во главе с Надеждой Савченко сотрудники СБУ и фантомной организации «прокуратура Крыма » разоблачили не менее фантомную «антиукраинскую» сеть, действовавшую в ряде украинских областей.

Согласно официальному релизу спецслужб, участники сети «занимались подрывной работой по заказу Кремля».

В ходе 28 (!) обысков в Киеве, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и других областях, украинские силовики обнаружили «неопровержимые доказательства» причастности подозреваемых к совершению «противоправных действий» в интересах спецслужб России

Среди вещдоков — наклеек «пророссийских организаций», листовок с флагами непризнанных республик, георгиевских лент — для большей убедительности СБУшники обнаружили патроны и несколько гранат.

И, (о неожиданность!) среди задержанных в Одессе в очередной раз оказался журналист.

Уже говорено-переговорено, как именно в ходе обысков украинских силовиков у работников пера появляются запрещенные предметы, оборот которых квалифицируется статьями уголовного кодекса Украины : «чудесным образом» при понятых из карманов корреспондентов извлекают гранаты, наркотики и патроны.

С этого момент человек находится «на крючке» и его вынуждают идти на сделку, признавая свою вину по таким нужным сейчас украинскому режиму обвинениям в госизмене и сотрудничестве со всевозможными ГРУ-ФСБ в условиях «российской агрессии».

Впрочем, зачастую достаточно просто обвинений в написании «тенденциозных публикаций» и «кураторства» из России. На практике это означает освещение экономических и социальных проблем Украины, осуждение националистических настроений и публикацию таких материалов в российских СМИ.

Именно так и получилось с коллегой по разделу «Мнения» газеты ВЗГЛЯД Павлом Волковым , задержанным еще осенью 2017 года в Запорожье . Аккурат перед Новым Годом ему в очередной раз продлили меру пресечения в качестве содержания под стражей, а в январе обвинительное заключение по его делу направили в суд одного из районов города.

«Блогер-сепаратист», как его окрестила украинская пресса, никогда и не скрывал своих взглядов: не стеснялся выражать их в социальных сетях, участвовал в русских патриотических движениях. Даже после публикации персональных данных на скандальном сайте «Миротворец», Волков продолжал публиковать свои материалы в российских изданиях и на местном ресурсе.

В качестве «доказательств вины» украинская пресса оперирует такими его целями, как «смягчение антироссийских настроений в обществе», «разрушение русофобского конструкта», и «координация граждан с антифашистскими взглядами», причем в его вскрытой переписке упоминается намерение «не нарушать украинское законодательство», которому, собственно, Волков, тщательно следовал.

Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы — просто за несогласие с политикой украинских властей и смелость критиковать последствия их действий.

Уже отбывает свои «начисленные» украинским судом 10 лет колонии строгого режима одессит Денис Шатунов — его история один из ярких примеров избирательности правосудия в отношении политических противников нынешней киевской власти.

В ходе событий второго мая 2014 в Одессе один из украинских националистов вел огонь из охотничьего ружья, в результате чего ранил нескольких участников столкновений и правоохранителей. От полученного ранения скончался друг Дениса Шатунова Евгений Лосинский.

Несмотря на многочисленные видеозаписи и показания свидетелей, виновный в смерти Лосинского националист остался на свободе — злой оскал «справедливости по-украински» больно ранил Дениса, и он задумался о том, чтобы взять правосудие в свои руки — отомстить за погибшего.

Однако очень быстро он оказался жертвой провокации украинских спецслужб, агент которых предложил ему свои услуги под видом наемного убийцы.

За покушение на убийство Шатунову вынесли приговор — 10 лет лишения свободы, убийца же, лишивший жизни его товарища и ранивший еще нескольких человек, и по сей день находится на свободе, а в любых ситуациях, связанных с упоминанием трагедии второго мая, на публике ведет себя дерзко и вызывающе, все суды по его делу были сорваны «побратимами» и сегодня он — герой украинской «революции» (таких персонажей, кстати, в Одессе немало).

Житомире сотрудники СБУ задержали журналиста, который распространял «антиукраинские материалы» — лингвистические и судебно-психологические экспертизы показали «манипулятивное воздействие статей на сознание читателей».

И в самом деле, материалы о стоимости коммунальных услуг, превосходящей размер пенсии и агрессивной националистической политике наводят на весьма антиукраинские мысли — однако сегодня, по мнению украинских спецслужб, это зловредная манипуляция.

В те же дни в Житомире двоих «пропагандистов сепаратистского телеканала» осудили на 9 лет — а парни просто помогали настроить Youtube-канал информационного ресурса, который, — о ужас! — позволяет себе высказываться против украинской власти и расположен в неподконтрольных Киеву республиках.

За несколько лет все эти ситуации, возмутительные по своей сути и уникальные каждая личными человеческими трагедиями, стали сухой статистикой. Согласно разным данным, на сегодняшний день в заключении, под домашним арестом и других условиях лишения/ограничения свободы содержится порядка тысячи граждан Украины, посмевших открыто не согласиться с «новой политикой» своей родной страны.

Эти данные касаются лишь официальных уголовных производств, они не учитывают несчастных, попавших в руки разного рода отморозков и заключенных, содержащихся в секретных тюрьмах СБУ — о них нам ранее рассказывал узник Алексей Верещагин в материале «Места не столь законные».

Большую часть арестованных составляют уроженцы Донецкой и Луганской областей, что объясняется весьма очевидными причинами. «Почетные» места наравне и за ними занимают Харьковская и Одесская области — такая вот простая «юго-восточная» социология Украины.

Подавляющее большинство задержаны по 258 статье, «создание террористической организации» — при этом незначительная часть из них имеет обвинение по статьям о незаконном обороте оружия.

Ярким примером таких «безоружных террористов» стали судьбы двух женщин 1939 и 1940 годов рождения, умерших в тюрьме.

Эти цифры анализирует Денис Селезнев — еще один публицист, не понаслышке знакомый с украинской репрессивной системой.

По его мнению, статья о «создании террористической организации» стала столь «популярной» потому, что сегодня на Украине по такому обвинению силовики могут задержать любого подозрительного гражданина, а пункт об амнистии на условиях выхода и организации позволяет обойтись без реального срока в обмен на сделку со следствием.

В рамках этой сделки узник может оговорить «кого следует» да и вообще, дать любые показания — именно о таком применении этой статьи свидетельствует высокий процент условных сроков в «террористических» делах.

Сегодня Украина сама изменилась настолько, что попытка остаться нормальным и честным человеком приравнивается с антигосударственному выступлению. Ну а силовой аппарат запросто найдет способ подкинуть улики или даже задержать просто так — был бы человек, а граната у него в кармане всегда найдется.