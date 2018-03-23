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Савченко назначили губернатором Волыни
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Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Савченко назначили губернатором Волыни 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом Порошенко написал в Facebook.
«На разных стадиях реализации [в Волынской области] находится ряд амбициозных проектов… Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов», — отметил Порошенко, перечислив инфраструктурные проекты в Волынской области.
Савченко сместил на своем посту Владимира Гунчика, который был губернатором Волыни с июля 2014 года.
Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области. В органах внутренних дел работал с 1984 и дослужился до должности замминистра внутренних дел в декабре 2007 года. В 2010 году ушел в отставку. С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом одного из народных депутатов. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками «Нафтогаза». С 2014 по 2016 год возглавлял в этой компании Департамент экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками. С января по ноябрь 2017 года работал на должности первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
Следует отметить, что на Украине уже есть губернатор с фамилией Савченко. Это глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко. На этой неделе по Украине прокатилась волна акций с требованием его отставки. Николаевского Савченко активисты и журналисты подозревают в доведении до самоубийства украинского военного летчика, директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.
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