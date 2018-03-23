Савченко назначили губернатором Волыни

Об этом Порошенко написал в Facebook.

«На разных стадиях реализации [в Волынской области] находится ряд амбициозных проектов… Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов», — отметил Порошенко, перечислив инфраструктурные проекты в Волынской области.

Савченко сместил на своем посту Владимира Гунчика, который был губернатором Волыни с июля 2014 года.

Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области. В органах внутренних дел работал с 1984 и дослужился до должности замминистра внутренних дел в декабре 2007 года. В 2010 году ушел в отставку. С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом одного из народных депутатов. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками «Нафтогаза» . С 2014 по 2016 год возглавлял в этой компании Департамент экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками. С января по ноябрь 2017 года работал на должности первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.