Блокада Крымского моста: озвучен план действий

После открытия движения по автомобильной части Крымского моста все те, кто таким образом попадают на территорию Крыма, должны фиксироваться украинскими властями.
«К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым», — подчеркнул в комментарии «Обозревателю» координатор акции блокады Крыма, бизнесмен Ленур Ислямов.
Отвечая на вопрос, планирует ли Меджлис (запрещенная в России организация — прим. ред.), крымско-татарская община каким-то образом препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, он подчеркнул: «Меджлис использует исключительно ненасильственные методы борьбы».
В то же время Ислямов заверил: «Я буду делать все для того, чтобы это движение остановить».
«Как это можно сделать ненасильственным путем?» — спросил «Обозреватель».
«Я не знаю, как, но убежден: если Украина пока не может остановить это движение, то, по крайней мере, необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — сказал он.
Ислямов подчеркнул: эти люди ничем не будут отличаться от других лиц, пересекающих границу государства нелегально.
«Будете ли вы физически препятствовать движению?» — поинтересовался «Обозреватель».
«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к последующим шагам», — пообещал активист.
Как писал «Обозреватель», во время визита в аннексированный Крым 14 марта президент России Владимир Путин пообещал, что автомобильное движение будет открыто в мае текущего года, железнодорожное — к концу 2019 года.