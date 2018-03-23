Блокада Крымского моста: озвучен план действий

«Будете ли вы физически препятствовать движению?» — поинтересовался «Обозреватель».

«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к последующим шагам», — пообещал активист.

Ислямов подчеркнул: эти люди ничем не будут отличаться от других лиц, пересекающих границу государства нелегально.