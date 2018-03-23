«Национальный корпус» вышел на улицы Киева

Об этом сообщает группа «Киев Оперативный» в Facebook.

«Внимание! Движение транспорта на проспекте Победы от метро «Святошин» в сторону центра города перекрыто активистами. Выбирайте другой маршрут», — говорится в публикации.

Позже движение транспорта восстановили и пробка начала рассасываться.

Сами националисты заявили, что власть преследует их из-за выступлений против губернатора Николаевской области Алексея Савченко , которого ряд украинских активистов считает виновным в доведении до самоубийства военного летчика, кавалера ордена «За мужество» III степени, директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина

«Куча полиции и нацгвардейцев. Неужели в этой стране уже побороли сепаратизм», — попеняли правоохранителям в «Национальном корпусе» за чрезмерное использование силы.