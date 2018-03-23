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«Национальный корпус» вышел на улицы Киева
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«Национальный корпус» вышел на улицы Киева 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает группа «Киев Оперативный» в Facebook.
«Внимание! Движение транспорта на проспекте Победы от метро «Святошин» в сторону центра города перекрыто активистами. Выбирайте другой маршрут», — говорится в публикации.
Позже движение транспорта восстановили и пробка начала рассасываться.
Сами националисты заявили, что власть преследует их из-за выступлений против губернатора Николаевской области Алексея Савченко, которого ряд украинских активистов считает виновным в доведении до самоубийства военного летчика, кавалера ордена «За мужество» III степени, директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.
«Куча полиции и нацгвардейцев. Неужели в этой стране уже побороли сепаратизм», — попеняли правоохранителям в «Национальном корпусе» за чрезмерное использование силы.
Обыски на заводе «АТЕК», который «Национальный корпус» взял в аренду в 2016 году, проходят с сегодняшнего утра. На место событий прибыл лидер партии, бывший командир «Азова», нардеп Андрей Билецкий.
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