Украинский «Антонов» ищет выход на рынок РФ

Украинский «Антонов» ищет выход на российский рынок, сообщили СМИ

"ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Белоруссии планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных", — говорится в сообщении. Украинское госпредприятие "Антонов" может наладить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию , сообщает украинское информагентство "Лига".

Указывается, что в случае принятия решения о совместной деятельности "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ , в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники.

Как отмечается, пресс-служба ГП "Антонов" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией, а также можно ли расценивать соглашение как действие, направленное на усиление вооруженных сил РФ.

По данным агентства, сегодня на "Антонове" хранится 10 планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях производства. При этом серийное производство этих самолетов на "Антонове" не осуществляется. Причиной называется прекращение в 2014 году сотрудничества с РФ, что существенно повлияло на поставки покупных комплектующих и материалов для самолетов "Ан". Доля таких комплектующих составляла до 50%.