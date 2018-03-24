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Украинский «Антонов» ищет выход на российский рынок
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Украинский «Антонов» ищет выход на российский рынок, сообщили СМИ 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов
Украинское госпредприятие "Антонов" может наладить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию, сообщает украинское информагентство "Лига".
"ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Белоруссии планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных", — говорится в сообщении.
Указывается, что в случае принятия решения о совместной деятельности "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники.
Как отмечается, пресс-служба ГП "Антонов" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией, а также можно ли расценивать соглашение как действие, направленное на усиление вооруженных сил РФ.
По данным агентства, сегодня на "Антонове" хранится 10 планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях производства. При этом серийное производство этих самолетов на "Антонове" не осуществляется. Причиной называется прекращение в 2014 году сотрудничества с РФ, что существенно повлияло на поставки покупных комплектующих и материалов для самолетов "Ан". Доля таких комплектующих составляла до 50%.
Еще в 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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