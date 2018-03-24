Форвард «Спартака» Адриано: сборная России наберет форму к ЧМ-2018 

Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано поделился мнением после контрольного матча между сборными России и Бразилии, который завершился разгромной победой пентакамеонов со счетом 3:0. По его мнению, россияне смогут набрать оптимальную форму к чемпионату мира — 2018.
"Был вчера на стадионе, и игра мне очень понравилась, она была достаточно зрелищной и интересной несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Видно было, что и вчера футболисты боялись получить повреждение. Считаю, что счет отразил реальное положение вещей на поле. Думаю, что и сборная Бразилии, и России сыграют на чемпионате мира лучше, чем вчера, так как они наберут оптимальные кондиции и возможно кто-то вернется в строй", — цитирует Адриано ТАСС.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская команда сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Сборная Бразилии выступит в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.