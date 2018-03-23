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Базу «Национального корпуса» заблокировали из-за Савченко
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Путин выступит со срочным обращением

Базу «Национального корпуса» заблокировали из-за Савченко 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил представитель «Национального корпуса» телеканалу NewsOne.
«Сегодня мы не смогли попасть в центр азовского движения. У нас тут спортзал, мы занимаемся тут общественно-политической деятельностью. Там я вижу синие (полицейские — ред.) номера на автомобилях, что происходит — непонятно», — сообщил источник.
По словам представителя «Национального корпуса», сегодня утром силовики заблокировали тренировочную базу «Национального корпуса», которая находится на территории машиностроительного завода АТЕК в Киеве, который «Нацкорпус» взял в аренду в 2016 году.
По словам источника в партийных рядах, действия полицейских скорее всего, связаны с проведенной накануне акцией «Национального корпуса» у здания Администрации Президента Украины, в рамках которой выдвигалось требование отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко.
Последнего активисты, а также ряд лидеров мнений Николаева считает причастным к доведению до самоубийства Владислава Волошина — директора аэропорта Николаева, бывшего военного летчика, которого СМИ обвиняли в том, что именно он сбил малазийский «Боинг» в 2014 году.
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