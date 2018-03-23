Базу «Национального корпуса» заблокировали из-за Савченко

Об этом сообщил представитель «Национального корпуса» телеканалу NewsOne.

«Сегодня мы не смогли попасть в центр азовского движения. У нас тут спортзал, мы занимаемся тут общественно-политической деятельностью. Там я вижу синие (полицейские — ред.) номера на автомобилях, что происходит — непонятно», — сообщил источник.

По словам представителя «Национального корпуса», сегодня утром силовики заблокировали тренировочную базу «Национального корпуса», которая находится на территории машиностроительного завода АТЕК в Киеве, который «Нацкорпус» взял в аренду в 2016 году.

По словам источника в партийных рядах, действия полицейских скорее всего, связаны с проведенной накануне акцией «Национального корпуса» у здания Администрации Президента Украины , в рамках которой выдвигалось требование отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко