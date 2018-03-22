Мог ли сработать план Савченко по убийству всей украинской элиты?

Герой Украины Надежда Савченко арестована за попытку реализации фантастического сценария, напоминающего голливудский боевик. Похоже, она всерьез обсуждала возможность уничтожения всей украинской политической элиты с помощью минометного обстрела. Сработал бы этот план, если бы он действительно был применен в реальности?

Сразу подчеркнем: мы ни в чем не обвиняем Надежду Савченко и Владимира Рубана . Мы только делаем вид, что верим в предъявленные им обвинения и оцениваем приписываемый им план на реалистичность. Но поверить в эти обвинения в общем-то просто — имеются видеозаписи с прямой речью главных подозреваемых, разглагольствующих о своем замысле.

При этом понятно, что они не знают, как надо организовывать подобного рода операции. И даже не особенно представляют, какие силы для этого нужны. Не представляют они и того, что необходимо для удержания власти, если ее удастся захватить, и что с этой властью делать дальше.

Их замысел стоит воспринимать как попытку не военного переворота, а путча небольшой группы, иллюзорно рассчитывающей на помощь со стороны военных. Но в словах Савченко нет даже намеков на то, что она пользуется поддержкой каких-либо командиров на местах — командующих округами, бригадами, отдельными родами войск или батальонными группами. Возможно, она просто не успела навести необходимые контакты, будучи, мягко говоря, не слишком приспособлена для проведения тайных операций.

Возможно, она искренне полагает, что идея путча может охватить массы украинской армии, а потому операции в двух кварталах в центре Киеве будет достаточно.

Время и стекло

Надежда Савченко — это украинский Гай Фокс (этот персонаж не был главным инициатором «порохового заговора», но, благодаря массовой культуре, наиболее узнаваем). Весь ее план якобы сводился к тому, чтобы подгадать момент, когда Петр Порошенко будет произносить речь в Верховной Раде в присутствии большинства своих сторонников, охраны и окружения, — и накрыть их всех разом минометами, а «остальных добить автоматами». Дальше — как Бог положит.

Идея «порохового заговора» состояла в том, чтобы одним махом уничтожить не только отдельно взятого короля Якова I, но и практически всю элиту британского общества. А Фоксу, умевшему обращаться со взрывчатыми веществами, было поручено только поджечь фитиль. Вестминстер должен был взлететь на воздух в тот момент, когда король торжественно обращается к парламенту, то есть тогда, когда в здание одновременно набились и сам монарх, и его родня (наследники), и члены палаты лордов, и члены палаты общин. Если бы «пороховой заговор» удался, Великобритания в одночасье лишилась бы и аристократии, и промышленников, и лендлордов, и наследников престола. Для Средневековья это означало бы крах государства, и мы бы сейчас воспринимали этот террористический акт как самый эффективный в истории человечества.

Правда, Савченко не предлагала крах государства, она предлагала разовое уничтожение правящей элиты за несколько минут. В самом существовании этой элиты ей видится главная проблема Украины. Осуществить это предполагалось путем минометной бомбардировки левой части здания Рады.

Надо понимать, что и украинская Рада, и здание парламента в Грузии после помпезных перестроек как бы копируют берлинский Рейхстаг. Никто не смог добиться от Саакашвили внятного ответа, зачем он построил уменьшенную копию Рейхстага в Тбилиси , но она там стоит. То же и с Радой. Центральный купол здания повторяет германский оригинал и представляет собой легкое стеклянное сооружение, удерживаемое бетонными каркасами. В Берлине это построили в назидание потомкам, поскольку советские войска старый каменный купол обрушили.

В случае со стеклянным куполом батальонная мина одним своим весом пробьет конструкцию и разорвется внутри здания. Это особенность именно минометного огня, с которым Савченко прекрасно знакома — за него она была осуждена в России . Батальонная мина срабатывает с четырехсекундной задержкой, которой хватит, чтобы долететь до зала заседаний.

Во время ареста Савченко предлагала осмотреть ее сумки на предмет наличия в них гранат, которыми, согласно плану, нужно было бы забросать ложи, в которых сидели бы приближенные Порошенко. На деле гранаты нужны бы не были. Нескольких батальонных минометов хватило бы для дезорганизации всех политической жизни Украины.

«Ну а дальше что?»

То, что Савченко излагает полковнику Березню в воинской части в Хмельницком, похоже на средневековый бред. Ключевым фактором для нее становится обрушение гигантской люстры в зале заседаний, на что Березня разумно спрашивает: «А если не упадет?». Тогда-то и возникает «второй вариант» с расстрелом собравшихся в зале из автоматов.

«Ну и кто будет Жанной д'Арк?» — спрашивает Березня. «Ясно кто», — звучит ответ. «Ну а дальше что?» — настаивает полковник, и это очень правильный вопрос. Не важно, изначально ли Березня работал на СБУ или перестроился по ходу пьесы (лексика свидетельствует в пользу того, что изначально), но он производит впечатление куда более вменяемого человека, чем Савченко или Рубан. По крайне мере, понимает, что мебель в зале заседаний, сделанная из тяжелых пород дерева, примет на себя осколки, хоть все люстры обрушь.

Дальше еще сложнее. Ни Савченко, ни Рубан специфическими навыками не обладают, однако ими якобы предполагалось взять под контроль периметр вокруг Банковской улицы и всего правительственного квартала. Для этого потребуется 200-300 безбашенных человек, которых у Савченко нет — она вроде как только начинала их собирать. Однако даже оцепление правительственного квартала приведет к большим человеческим жертвам без какой-либо гарантии дальнейшего удержания власти. Если связи с командирами округов, бригад и батальонных групп нет, то в случае успеха операции по уничтожению элиты и превращению парламентского квартала в пылающие руины — дальше-то делать что?

Хаос, о котором много говорит Рубан, не аргумент. Если хотя бы один серьезный генерал решил бы подавить такой мятеж, он бы это сделал за несколько часов.

До встречи на Майдане

Для решения проблемы существования украинской власти минометов, «обрушения люстры» и коридорных боев с депутатами не требуется. Две группы спецназа способны без боя войти в Раду, как это было в Симферополе , и спокойно подождать, пока туда приедут Порошенко и его охрана, переключив все системы связи на себя.

Просто у Савченко и Рубана (видимо, именно он был мотором этой истории) нет таких ресурсов. Такие операции в принципе не планируются в походных кунгах батальонных командиров. И даже если предположить, что этим двоим удалось бы стянуть в центр Киева двести человек с минометами и устроить бойню в правительственном квартале, никто не дал бы гарантий того, что им удастся удержать власть за пределами этого квартала.

В украинской реальности военный переворот — это не сложно, но он выше понимания Савченко. Рассуждения о том, сколько гранат и куда она кинет в зале заседания, из той же оперы. В жизни все всегда сложится «не так», особенно если пытаешься планировать свое поведение до секунды.

Нет смысла даже перечислять многочисленные попытки латиноамериканских и африканских путчей, при которых к власти приходили или пытались прийти капитаны и майоры. Но по сути именно такой вариант событий и предлагался: микропутч, не обеспеченный силовыми средствами и вне контроля над военными системами по всей стране. Без реальной подготовки, но с революционным запалом.

Даже если бы удалось захватить или разбомбить правительственный квартал, контроль над страной закономерно перешел бы к военным, скорее всего, к командующим силами на Донбассе. И первое, что они бы сделали, расстреляли бы Савченко на Майдане в назидание потомкам.