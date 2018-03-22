Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном

Журналист с Украины Янина Соколовская в программе «Прямой эфир» рассказывает, что после ее трагедии Максаковой стали симпатизировать самые высокопоставленные люди Украины, в том числе и семья президента — в частности, его жена.

В итоге, говорит украинская журналистка, Максакова получила на Украине то, что не могла получить в России . Например, там она сразу стала государственным чиновником, преподавателем национальной академии по пению, доцентом, а вскоре она станет профессором.

Кроме того, рассказывает Соколовская, Максаковой позволили исполнить на концерте в честь Дня независимости Украины главную ораторию. «Она живет за государственный счет, потому что она беженка от вашего режима», — говорит украинская журналистка.

Она также рассказала, что на Украине Максаковой очень симпатизирует главный режиссер оперного театра Армен Калоян и молва его даже называет новым возлюбленным оперной певицы.

Мария Максакова вышла на связь со студией и прокомментировала как эти слухи, так и ход расследования Дениса Вороненкова.

Что касается слухов о якобы новом возлюбленном, то, говорит Максакова, она не замечала со стороны Калояна интереса к ней как к женщине — только как к певице.

Что касается Порошенко, то Максакова утверждает: лично она с ними не знакома, но рада симпатии с их стороны. Певица говорит, что украинским государством ей была предоставлена охрана, но она сама зарабатывает и платит налоги.

Что касается хода следствия по делу об убийстве ее мужа, то Максакова уверена: к этому причастен ее бывший супруг Владимир Тюрин

"Лично для меня эта версия самая трагическая, самая тяжелая, самая горькая", — призналась она и добавила, что по ее сведениям Тюрин может вот-вот оказаться в международном розыске.