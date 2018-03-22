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Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
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Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном 

Вести.Ru 1 час назад
Спустя год после убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова горько скорбевшая об убитом муже Мария Максакова обзавелась на Украине влиятельными покровителями и в целом может быть довольна своей жизнью в этой стране.
Журналист с Украины Янина Соколовская в программе «Прямой эфир» рассказывает, что после ее трагедии Максаковой стали симпатизировать самые высокопоставленные люди Украины, в том числе и семья президента — в частности, его жена.
В итоге, говорит украинская журналистка, Максакова получила на Украине то, что не могла получить в России. Например, там она сразу стала государственным чиновником, преподавателем национальной академии по пению, доцентом, а вскоре она станет профессором.
Кроме того, рассказывает Соколовская, Максаковой позволили исполнить на концерте в честь Дня независимости Украины главную ораторию. «Она живет за государственный счет, потому что она беженка от вашего режима», — говорит украинская журналистка.
Она также рассказала, что на Украине Максаковой очень симпатизирует главный режиссер оперного театра Армен Калоян и молва его даже называет новым возлюбленным оперной певицы.
Мария Максакова вышла на связь со студией и прокомментировала как эти слухи, так и ход расследования Дениса Вороненкова.
Что касается слухов о якобы новом возлюбленном, то, говорит Максакова, она не замечала со стороны Калояна интереса к ней как к женщине — только как к певице.
Что касается Порошенко, то Максакова утверждает: лично она с ними не знакома, но рада симпатии с их стороны. Певица говорит, что украинским государством ей была предоставлена охрана, но она сама зарабатывает и платит налоги.
Что касается хода следствия по делу об убийстве ее мужа, то Максакова уверена: к этому причастен ее бывший супруг Владимир Тюрин.
"Лично для меня эта версия самая трагическая, самая тяжелая, самая горькая", — призналась она и добавила, что по ее сведениям Тюрин может вот-вот оказаться в международном розыске.
О том, как складываются ее отношения с матерью — актрисой Людмилой Максаковой и Михаилом Саакашвили, что за спор о наследстве с дочерью убитого супруга Екатериной, планирует ли певица возвращаться в Россию и что за главное доказательство в деле об убийстве Дениса Вороненкова? Подробности — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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