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К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
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«Вещи уже собрала»: в семье Савченко рассказали, как она готовится к тюрьме 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Вера Савченко рассказала, что ее сестра, которую задержали сегодня в здании Рады, уже готова к тюремному заключению. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
>> Савченко задержана
"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки РФ. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром под Верховную Раду с вещами. Надежда знала, что такое иуды, 30 сребренников от этих гнид, которые сливают украинцев и дальше", — заявила она.
Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (предусматривает до 10 лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "теракте" (до 10 лет лишения свободы).
Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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