Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости . Украинский телеканал «Интер» считает необоснованным решение Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию о вынесении предупреждения за трансляцию фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром» и " Москва слезам не верит".

Ранее в четверг член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский сообщил, что регулятор объявил предупреждение телеканалам «Интер» и «СТБ» за трансляцию советских фильмов с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.

"Телеканал «Интер» считает необоснованным решение, которое сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания… Телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Москва слезам не верит». На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом — Государственным комитетом по кинематографии — были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины — государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном на его сайте.

Как отмечается, из-за предупреждения телеканал вынужден произвести в эфире замену фильмов. «Интер» будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей", — говорится в заявлении.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, «угрозу национальной безопасности». Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.