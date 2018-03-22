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Пушков назвал неумным шагом лишение Савченко неприкосновенности
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Пушков назвал неумным шагом лишение Савченко неприкосновенности 

Российская Газета 2 часа назад
Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал неумным шагом решение Верховной рады лишить депутатской неприкосновенности Надежду Савченко, сообщает ТАСС.
"Они свою «национальную героиню» теперь превращают в национальную мученицу. Мне кажется, это крайне неумно", — сказал он.
Пушков напомнил, ранее Савченко презентовали в ПАСЕ как «национальное достояние», а теперь предъявляют обвинения, в которые никто на Западе не поверит. «Всего лишь за критику, ну жесткую, острую, но тем не менее, всего лишь за критику украинских властей ей шьют дело, что она минометами хотела разрушить купол Верховной рады и автоматами добить оставшихся в живых депутатов», — отметил сенатор. «В этот бред не поверит ни один серьезный западный политик», — считает он.
История с Савченко «показывает, что вся эта майданная революция была на самом деле инструментом захвата власти для очень узкой группы людей, которые теперь намерены отстаивать любыми путями», полагает Алексей Пушков.
Напомним, ранее Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана по подозрению в сговоре с целью силовой смены конституционного строя, «в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия».
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