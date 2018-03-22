Пушков назвал неумным шагом лишение Савченко неприкосновенности

"Они свою «национальную героиню» теперь превращают в национальную мученицу. Мне кажется, это крайне неумно", — сказал он.

Пушков напомнил, ранее Савченко презентовали в ПАСЕ как «национальное достояние», а теперь предъявляют обвинения, в которые никто на Западе не поверит. «Всего лишь за критику, ну жесткую, острую, но тем не менее, всего лишь за критику украинских властей ей шьют дело, что она минометами хотела разрушить купол Верховной рады и автоматами добить оставшихся в живых депутатов», — отметил сенатор. «В этот бред не поверит ни один серьезный западный политик», — считает он.

История с Савченко «показывает, что вся эта майданная революция была на самом деле инструментом захвата власти для очень узкой группы людей, которые теперь намерены отстаивать любыми путями», полагает Алексей Пушков.