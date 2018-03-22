«Вещи уже собрала»: Савченко готовится к тюрьме

«Вещи уже собрала»: в семье Савченко рассказали, как она готовится к тюрьме

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки РФ. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром под Верховную Раду с вещами. Надежда знала, что такое иуды, 30 сребренников от этих гнид, которые сливают украинцев и дальше", — заявила она. Вера Савченко рассказала, что ее сестра, которую задержали сегодня в здании Рады, уже готова к тюремному заключению. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (предусматривает до 10 лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "теракте" (до 10 лет лишения свободы).