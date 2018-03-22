Власти ДНР заявили, что готовы помочь возобновить работу оператора Vodafone

ДОНЕЦК , 22 мар — РИА Новости . Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики готово оказать максимальное содействие в возобновлении работы оператора Vodafone на территории ДНР, заявил в четверг журналистам глава республики Александр Захарченко

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора «Vodafone-Украина» из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР пока остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы «Vodafone-Украина» поднимается и на встречах контактной группы по Донбассу в Минске

"Мы делаем все возможное, чтобы связь включить… Мы сделали официальное предложение ОБСЕ . Я встречался с представителями ОБСЕ. На встрече мы дали четкую позицию, что мы готовы оказать максимальное содействие", — сказал Захарченко.

В свою очередь исполняющий обязанности министра связи ДНР Виктор Яценко пояснил, что работа по улучшению качества связи местного оператора мобильной связи «Феникс» ведется непрерывно. А все помехи по сотрудничеству с оператором Vodafone, по его словам, осуществляется администрацией президента Украины , при этом отмечается позитивная позиция в этом вопросе со стороны ОБСЕ.

"На данный момент все препоны, которые формируются по возобновлению работы компании Vodаfone и каких-либо присоединений нашего оператора «Феникс», идут исключительно со стороны позиции администрации (Петра) Порошенко… Компания Vodаfone готова с нами сотрудничать", — заявил Яценко на пресс-конференции.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский «Киевстар» одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора «Феникс». В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. «Vodafone Украина» оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.