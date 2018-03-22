Захарченко: Порошенко подписал закон об уничтожении населения Донбасса 

Принятый Киевом документ о реинтеграции востока Украины — это закон уничтожения Донбасса, «развязывающий руки» украинским военным, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации региона «публичными бездоказательными инсинуациями».
«Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты», — приводит РИА Новости заявление Захарченко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.