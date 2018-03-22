Захарченко: Порошенко подписал закон об уничтожении населения Донбасса

Принятый Киевом документ о реинтеграции востока Украины — это закон уничтожения Донбасса, «развязывающий руки» украинским военным, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Александр Захарченко

«Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты», — приводит РИА Новости заявление Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.