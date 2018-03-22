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Захарченко сообщил, что комендантский час в ДНР пока отменять не будут
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Захарченко сообщил, что комендантский час в ДНР пока отменять не будут 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики пока не будут отменять комендантский час на территории ДНР, заявил в четверг глава республики Александр Захарченко.
Комендантский час был введен в ДНР с началом конфликта в Донбассе и действует с 23.00 до 05.00.
"Комендантский час необходим, то, что он существует, спасло жизни тысячам наших граждан. Угроза терактов и работы ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) никуда не делась… Ежедневно арестовываются люди, которые направляются сюда с территории Украины и с плохими намерениями… В день нашей победы будет принято решение об отмене комендантского часа", — сказал Захарченко на пресс-конференции.
По его словам, благодаря комендантскому часу были предотвращены десятки терактов на объектах водоснабжения, транспорте, линиях электропередачи. «Отмена будет на пасхальный день, это каждый год происходит», — добавил глава ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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