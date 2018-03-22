Рада разрешила арестовать Савченко

Верховная рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест.
Ранее сегодня регламентный комитет Рады, после выступления генпрокурора Юрия Луценко, самой Савченко и ряда депутатов, единогласно рекомендовал парламенту принять данные решения.
По словам Луценко, Савченко подозревается "в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия". Сама Савченко заявила, что согласна с рядом фактов, содержащимся в представлениях генпрокурора, однако подчеркнула, что "они перекручены".