СБ Украины нашла «руку ФСБ» в осквернении польских захоронений на Волыни

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Служба безопасности Украины заявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая «по заказу российских спецслужб» совершала акты вандализма, в частности в отношении польских захоронений, с целью «испортить международный имидж Киева».

СБУ регулярно заявляет о задержаниях «агентов российских спецслужб» и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет. Накануне ведомство заявило о проведении обысков по всей стране у людей, которые якобы «способствуют РФ в проведении антиукраинских акций». Сообщалось об изъятии пропагандистских материалов, оружия, взрывчатки и «других доказательств».

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как утверждает СБУ, в декабре 2017 года в Волынской области члены группировки разрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, а в Сумах нанесли антисемитскую надпись на здание иудейской общины «Еврейский дом».

"Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Открыто дело по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Также Служба безопасности Украины утверждает, что в Харьковской области пресечена деятельность агентурной сети, которая якобы работала на Генштаб РФ