Закон не писан: Депутат Семенченко не дал искать у себя оружие 

Закон о запрете ношения оружия в административных зданиях оказался самым быстро принятым за всю каденцию парламента. Он был проголосован и в течение дня и тут же подписан президентом.
Однако такая скорость принятия закона не обеспечивает его исполнение. Внефракционный депутат Олег Петренко рассказал журналистам «112 Украина», как стал свидетелем сегодняшнего скандала на входе в здание Верховной Рады между охранником и депутатом фракции «Самопомощь» Семеном Семенченко, который отказался проходить обыск на предмет наличия оружия.
«Я поддержал своего коллегу, считаю, что был факт препятствия действиям народного депутата, что является конституционной нормой. Это рефлексия охраны на маразматический закон», — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что на всех входах в ВР будут установлены рентгеновские установки для сканирования вещей, однако, если депутаты откажутся, им за это ничего не будет, поскольку закон этого не предусматривает.