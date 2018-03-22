Закон не писан: Депутат Семенченко не дал искать у себя оружие

Закон о запрете ношения оружия в административных зданиях оказался самым быстро принятым за всю каденцию парламента. Он был проголосован и в течение дня и тут же подписан президентом.

«Я поддержал своего коллегу, считаю, что был факт препятствия действиям народного депутата, что является конституционной нормой. Это рефлексия охраны на маразматический закон», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что на всех входах в ВР будут установлены рентгеновские установки для сканирования вещей, однако, если депутаты откажутся, им за это ничего не будет, поскольку закон этого не предусматривает.