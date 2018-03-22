Захарченко пригрозил Киеву созданием ХНР

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Украину ждут «большие изменения в политическом плане», в том числе возможное создание Харьковской народной республики. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

На встрече со студентами ДНР Захарченко подчеркнул, что ополченцы воюют не с украинским народом, а с частью населения, «которая заразилась вирусом нацизма и фашизма». Также он заявил о борьбе с «коммерческими структурами и людьми», которые хотят ослабить Россию с помощью конфликта на Украине.

По словам главы ДНР, среди местных военнослужащих очень много людей из Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и даже уроженцев Киева, Львова Ужгорода и Винницы.

По мнению Захарченко, сейчас на Украине сложилась «критичная ситуация, похожая на натянутую струну».

«Исходя из того, что там произойдет, мы будем выстраивать свою политику — придётся воевать, будем воевать, захотят миром, будем миром», — заявил он.