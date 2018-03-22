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Захарченко пригрозил Киеву созданием ХНР
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Захарченко пригрозил Киеву созданием ХНР 

Рамблер 1 час назад
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Украину ждут «большие изменения в политическом плане», в том числе возможное создание Харьковской народной республики. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».
На встрече со студентами ДНР Захарченко подчеркнул, что ополченцы воюют не с украинским народом, а с частью населения, «которая заразилась вирусом нацизма и фашизма». Также он заявил о борьбе с «коммерческими структурами и людьми», которые хотят ослабить Россию с помощью конфликта на Украине.
По словам главы ДНР, среди местных военнослужащих очень много людей из Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и даже уроженцев Киева, Львова, Ужгорода и Винницы.
По мнению Захарченко, сейчас на Украине сложилась «критичная ситуация, похожая на натянутую струну».
«Исходя из того, что там произойдет, мы будем выстраивать свою политику — придётся воевать, будем воевать, захотят миром, будем миром», — заявил он.
Глава ДНР попросил «слушать» товарищей, которые бросили свои дома в Харькове и Днепропетровске. Он призвал «проводить работу» и «объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики». Захарченко предположил, что Украине придется пойти по пути распавшегося СССР, и на ее территории появится «множество различных независимых государств».
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