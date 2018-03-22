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Депутат Рады надел ремень на шею охраннику
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СМИ: Депутат Рады надел свой ремень на шею охраннику в здании парламента 

RT на русском 1 час назад
Фото: Кадр из видео "Вести"
Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк устроил потасовку с сотрудниками Управления государственной охраны в здании парламента. Об этом сообщает «УНИАН». Сотрудники охраны попросили Парасюка пройти проверку с помощью металлоискателя в рамках исполнения нового закона, предписывающего досмотр всех работников Рады на наличие оружия.
В ходе спора он согласился на проверку металлоискателем, устройство среагировало на какой-то предмет в кармане Парасюка.
Парламентарий отказался показывать, что у него в карманах, и начал оскорблять сотрудников охраны, а затем убежал от них.
После того, как его догнали и вновь попросили пройти проверку, Парасюк показал свои вещи, снял ремень и надел его на шею представителю госохраны.
После проверки он был допущен в сессионный зал.
Ранее сообщалось, что в здании Верховной рады установили аппарат для досмотра личных вещей парламентариев.
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