Депутат Рады надел ремень на шею охраннику

СМИ: Депутат Рады надел свой ремень на шею охраннику в здании парламента

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк устроил потасовку с сотрудниками Управления государственной охраны в здании парламента. Об этом сообщает «УНИАН». Сотрудники охраны попросили Парасюка пройти проверку с помощью металлоискателя в рамках исполнения нового закона, предписывающего досмотр всех работников Рады на наличие оружия.

В ходе спора он согласился на проверку металлоискателем, устройство среагировало на какой-то предмет в кармане Парасюка.

Парламентарий отказался показывать, что у него в карманах, и начал оскорблять сотрудников охраны, а затем убежал от них.

После того, как его догнали и вновь попросили пройти проверку, Парасюк показал свои вещи, снял ремень и надел его на шею представителю госохраны.

После проверки он был допущен в сессионный зал.

Ранее сообщалось, что в здании Верховной рады установили аппарат для досмотра личных вещей парламентариев.