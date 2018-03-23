Судья запутал журналистов и арестовал Савченко 

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко. Об этом сообщает «Гордон».
Судья Евгений Сидоров объявил, что Савченко арестована до 20 мая. Суд не предусмотрел возможности выйти под залог.
Первоначально агентства УНИАН, ТАСС и издание «Страна.ua» сообщили, что суд постановил освободить Савченко. «Судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему, никто ничего не понимает», — пояснила журналистка Ольга Шарий.