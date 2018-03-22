Савченко рассказала о переговорах Тимошенко и Захарченко 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко незадолго до начала военных действий на Донбассе общалась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
Депутат объяснила, что узнала об этом, когда сама поехала на переговоры с Захарченко.
"Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась", — рассказала Савченко.
По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, но у нее ничего не получилось.
"Поэтому вот это лицемерие, которым «Батькивщина» прикрывается, меня поразило до глубины души", — резюмировала депутат.