Савченко рассказала о переговорах Тимошенко и Захарченко

Депутат объяснила, что узнала об этом, когда сама поехала на переговоры с Захарченко.

"Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась", — рассказала Савченко.

По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, но у нее ничего не получилось.

"Поэтому вот это лицемерие, которым «Батькивщина» прикрывается, меня поразило до глубины души", — резюмировала депутат.