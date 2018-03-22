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Президент Мальдив снял режим чрезвычайного положения
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Президент Мальдив снял режим чрезвычайного положения 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА Новости. Президент Мальдив снял введенный из-за политического кризиса режим чрезвычайного положения в стране спустя 45 дней после введения — заявление
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