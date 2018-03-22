Ещё
Спор о Бандере перерос в перепалку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосийчук в телеэфире устроил перепалку с депутатом Рады из-за Бандеры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий и депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроили словесную перепалку в прямом эфире из-за лидера Организации украинских националистов (ОУН, чье боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*) Степана Бандеры.
Перепалка произошла в эфире телеканала NewsOne. Балицкий, рассуждая о том, кого можно назвать героем, а кого террористом, вспомнил о Бандере.
"Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетье мы назвали улицы и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софию Перовскую и так далее. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера — польский гражданин и так далее", — сказал Балицкий.
Мосийчук высказал несогласие с его мнением.
"Вы слова можете выбирать? В каком террористическом акте принимал участие Степан Бандера? Степан Бандера ни в одном теракте участие не принимал", — заявил он.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
РИА Новости: последние новости
Савченко рассказала о "страхе в глазах Порошенко", когда она жала ему руку Семен Слепаков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" Власти ДНР рассказали, сколько ежемесячно тратят на соцвыплаты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом192
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»76
Россиян ждет повышение подоходного налога1632
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»76
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
03:01
Саркози отреагировал на обвинения
В мире
01:00
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи
Шоу-бизнес
00:33
Лазарева сообщила о смерти в семье
Шоу-бизнес
01:43
Экс-любовницу Абдулова проверили на детекторе лжи
Шоу-бизнес
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение