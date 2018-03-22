Спор о Бандере перерос в перепалку

"Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетье мы назвали улицы и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софию Перовскую и так далее. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера — польский гражданин и так далее", — сказал Балицкий.

Перепалка произошла в эфире телеканала NewsOne. Балицкий, рассуждая о том, кого можно назвать героем, а кого террористом, вспомнил о Бандере.