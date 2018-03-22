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Савченко обвинили в подготовке терактов
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Луценко: Савченко предлагала офицерам ВСУ совершить теракты против руководства Украины 

RT на русском 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады Надежда Савченко обращалась к офицерам вооружённых сил Украины (ВСУ) с предложением о совершении терактов против украинского высшего руководства. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам восьмого полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, но в тот момент находились в зоне боевых действий, передаёт телеканал «112 Украина».
«Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от неё (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти», — заявил Луценко в ходе заседания регламентного комитета Рады, на котором рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.
Ранее Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.
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