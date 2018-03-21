Киев будет проверять россиян

Киев обяжет россиян заранее уведомлять о намерении посетить Украину . Документы должны быть поданы в электронном виде. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко . В конце прошлого года советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщал на своей странице в фейсбуке о введении на некоторых участках российско-украинской границы биометрического контроля для граждан России

«Правительству поручено подготовить изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину», — говорится в сообщении. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в соответствии с которым украинскому правительству поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении въехать в страну для граждан России и стран миграционного риска, передает RT.

В конце прошлого года советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщал на своей странице в фейсбуке о введении на некоторых участках российско-украинской границы биометрического контроля для граждан России, передает ФАН.

Речь шла о «местах возможного нелегального пересечения границы власти Украины» и проверке отпечатков пальцев с помощью мобильных комплексов контроля. По данным официального Киева, уже 157 украинских пограничных КПП оборудованы специальным системами контроля, 126 из них подключены к базам Интерпола

Еще в сентябре 2017 года Порошенко поручил разработать и внедрить новые правила пересечения границы для иностранных граждан, которые, по его словам, представляют угрозу для страны. Прежде всего, он упоминал именно россиян.

«В следующем году мы планируем ввести электронную визу для въезда в Украину. Это позволит разгрузить наши консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу, поэтому возникает очередь и первый контакт с Украиной для них не очень психологически удачный», — сказал Заяц. В том же месяце госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявил о введении электронной визовой системы для въезда иностранцев.

«Всего закрыт въезд на Украину за угрозу нацбезопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане России», — сказал Грицак. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак , в свою очередь, заявлял, что въезд в страну закрыт более чем 2 тысячам гражданам России.

Он добавил, что также на Украине ряд граждан на России привлекаются к уголовной ответственности «за террористическую и диверсионную деятельность».

В октябре прошлого года большинство депутатов Верховной Рады поддержали законопроект «Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора». Документ предписывает любому российскому артисту или коллективу — или приглашающей его промоутерской компании — не менее чем за 30 дней до мероприятия подать заявление в СБУ для получения разрешение на въезд в страну.

СБУ, в свою очередь, обязана дать ответ о наличии или отсутствии оснований для допуска артиста в течение 10 дней с момента получения запроса.

В случае несоблюдения этой нормы организаторам гастролей грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 — $14,4 тыс.). А само мероприятие, очевидно, может быть отменено.

Между тем, своим гражданам украинские власти и вовсе намекали на запрет посещать Россию. Так, в начале января 2018 года Департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом говорилось в сообщении департамента в твиттере.

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?» — отметили в департаменте украинского МИДа. Сообщение также было подкреплено ссылкой на материал, опубликованный на сайте СБУ, в котором утверждается, что российские спецслужбы «ведут охоту» на украинских граждан на территории России.