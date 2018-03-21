Украина: без сала нет веры в светлое будущее

Украинцы обеднели: сколько можно купить продуктов за новую зарплату

По итогам 2017 года реальная заработная плата в Украине выросла на 19%. Это фактически рекорд по росту зарплаты за историю Украины. Но почему же тогда украинцы ругают цены и говорят, что им мало платят.

Есть большое количество индикаторов для оценки уровня цен в стране. Это индекс инфляции и паритет покупательной способности и разного рода расчеты явного дохода украинцев. Но народ не всегда этим показателям доверяет. А что, если сравнить не саму динамику цен, а зарплату и цены. Таким образом, появится и ответ на простой вопрос, а сколько можно было купить сала и других товаров за среднюю зарплату в Украине в 2013 году и сейчас. Просто и понятно.

Только ради справедливости, перед тем как рассчитывать, вычтем из зарплаты налоги, тем более, что в 2013 году они были ниже, чем сейчас, и расходы на оплату коммунальных услуг. А они действительно выросли больше всех других товаров и услуг. В результате получилась таблица , которая не может не радовать глаз простого украинца.

Если сравнивать февраль 2018 и февраль 2013 годов видно, что очень сильно подорожали цены на овощи в Украине. Казалось бы, что тут рост цены необоснованный. Но давайте вспомним, что вначале Майдан и бездарный руководитель НБУ Валерия Гонтарева обвалили курс гривны, а для Украины, где большая доля импортной энергии и химии, это смерти подобно. В результате подорожали дизтопливо и минеральные удобрения. А без этого картошку не вырастишь. Но в данной ситуации на рост цен на овощи повлиял рост цен на другие более элитные товары. В далеком 2013 году украинцы больше могли себе позволить купить молоко и мясо, и поэтому меньше покупали овощей, а как только цены на мясо начали «кусаться», украинцы решили схитрить и стали больше покупать овощей, вот тут их хитрость и простимулировала рост цен.

Если посмотреть по табличке, то в 2018 году украинец может купить говядины только на 2 кг меньше, чем в 2013, а свинины на 7 кг меньше. Казалось бы мало. Но это же мясо, и оно всегда было дороже картошки, так что тут даже снижение покупательной способности на килограмм играет большую роль. Необходимо смотреть на снижение возможности для украинцев меньше покупать мяса птицы. Когда цены на говядину и свинину выросли, украинцы стали больше покупать мяса птицы, но теперь цены и на мясо птицы «клюют больно по кошельку». Чем же его заменить? Или его вообще не будут покупать, и украинцы все чаще будут объявлять себя вегетарианцами. А что тоже хорошо, здоровая нация это красиво.

Украинцы теперь меньше могут купить и хлеба. Вот тут действительно больше всего заметна девальвация гривны и рост себестоимости зерна за счет рост дизтоплива и минеральных удобрений. Были умники, которые пытались вырастить пшеницу без солярки и азотных удобрений, но ничего у них не получилось. И не получится, а солярка и азотные удобрения очень зависят от курса гривны, так как они у нас импортные и дешевле не будет.

Что касается цен на бензин и дизтопливо, то действительно украинцы стали в 2018 году более экономные, чем в 2013 году. Очень часто владельцы автомобилей ставят свой автомобиль на стоянку и катаются только по праздникам. А праздник — это день, когда есть деньги на бензин.

Так все же что там с салом? Все очень четко и наглядно, в феврале 2013 года украинец мог купить на свою зарплату 83 кг этого украинского наркотика, а теперь на 24 кг меньше. Жестокие испытания выпали в судьбе украинцев. Без черной икры, размазанной на блинах, еще украинец может и проживет, но без сала нет жизни и веры в светлое будущее. Вот такая жесткая правда получилась, с цифрами и фактами.